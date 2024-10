Bologna, c’è un problema in attacco: se Castro non inventa non si segna

Il Bologna finisce 0-0 al Dall’Ara contro il Parma in 10 uomini: Italiano ha un grosso problema in attacco, troppo dipendente da Castro

Il Bologna in attacco si è inceppato. Ieri contro il Parma i rossoblù avevano il fattore campo e tutta la ripresa in superiorità numerica a loro favore, eppure il derby emiliano si è concluso con uno 0-0 che ha lasciato qualche mugugno ai presenti al Dall’Ara, dove per l’occasione c’era Calafiori, arrivato per un saluto ai suoi ex tifosi.

I numeri della partita in effetti sollevano qualche dubbio: 19 tiri in totale, 14 dentro l’area, ma appena 3 in porta (con una media di xGOT di 0.10); xG 0.80, numeri che si traducono in una squadra che l’occasione per segnare un gol se l’è anche costruita, ma qualcosa in avanti non funziona e se Castro non è in giornata Ndoye e Orsolini al momento non riescono a lasciare il loro marchio.