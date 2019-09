Importantissimo successo della Roma di Fonseca a Bologna. Il tecnico portoghese ha fatto significative modifiche tattiche

La Roma centra un rocambolesco successo a Bologna. Si vede come Fonseca stia aggiustando parecchio la squadra dopo le prime scialbe partite. Di fatto, oggi ha abbandonato il vecchio 4231 con gli attaccanti stretti e i terzini alti che si sovrappongono.

I giallorossi sono più asimmetrici, in impostazione si è vista una difesa a 3. Florenzi restava basso vicino ai difensori, mentre a sinistra Kolarov si alzava a dare ampiezza sulla linea delle punte. A destra era Kluivert invece che stava largo. Questa soluzione serve per proteggere la Roma nelle ripartenza avversarie quando si perde palla, oltre che per rendere più sicuro il palleggio.