Bologna-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Bologna-Roma streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida del Dall’Ara, valida per la 4ª giornata di Serie A

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta la Roma di Paulo Fonseca nella 4ª giornata del campionato di Serie A. Bologna-Roma: la partita si giocherà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Gli emiliani sono secondi in classifica con 7 punti conquistati in 3 giornate, mentre la Roma è più in basso a quota 5 punti, frutto di 2 pareggi consecutivi e di una vittoria. I felsinei sono secondi in classifica con 7 punti (2 vittorie e un pareggio), mentre i giallorossi hanno ottenuto 5 punti nelle prime 3 gare (due pareggi consecutivi e una vittoria) e sono tuttora imbattuti.

Il confronto Bologna-Roma sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Bologna-Roma

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 22 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Renato Dall’Ara (Bologna)

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino



Le probabili formazioni

BOLOGNA – Mihajlovic potrebbe schierare la stessa squadra che ha vinto nell’ultimo turno contro il Brescia. In attacco Destro insidia Palacio per il ruolo di unica punta, mentre a supporto ci saranno Orsolini, Soriano e Sansone. I due mediani davanti alla difesa saranno Dzemaili e Medel. Nel reparto arretrato, davanti a Skorupski, potrebbero giocare Bani e Denswil centrali, con Tomiyasu e Dijks a comporrea la coppia centrale.

ROMA – Turnover per Fonseca, che proseguirà ad effettuare delle rotazioni nella formazione titolare per via dei tanti impegni ravvicinati. Rispetto alla squadra che ha travolto l’Istanbul Basaksehir in Europa League, sulla trequarti troverà spazio dal 1′ Zaniolo accanto a Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, mentre riposerà Kluivert. Dzeko sarà chiamato a un impegno extra e giocherà ancora dal 1′ come unica punta. In mediana ci sarà di nuovo Cristante accanto a Veretout, mentre in difesa giocheranno Florenzi a destra, Fazio e Mancini centrali e uno fra Kolarov e Spinazzola a sinistra. In porta ci sarà ancora una volta Pau Lopez.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

