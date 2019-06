Bologna, Sabatini all’opera. La top 11 dei suoi migliori acquisti

Il Bologna accoglie Walter Sabatini. Alla scoperta della top 11 dei migliori acquisti fatti dal dirigente con Lazio, Palermo e Roma

Walter Sabatini è ufficialmente tornato operativo. Dopo le esperienze non felici con l’Inter e con la Sampdoria il dirigente si è accasato al Bologna dove è pronto a iniziare una nuova avventura. Sono ormai note le sue capacità sia nello scovare talenti in giro per il mondo, sia nell’acquistare calciatori più affermati. E, con entrambe le tipologie, è semplice stilare una top 11 dei suoi migliori acquisti.

In porta non può che dominare Alisson, fresco campione d’Europa col Liverpool. In un’ipotetica difesa a 4, è Lichesteiner il terzino destro. Prelevato dal Lille nel 2008 e poi protagonista con Lazio e Juve. Marquinhos e Manolas i due difensori centrali, Kolarov spicca a sinistra, pescato dalla Serbia. Centrocampo tutto giallorosso con Pjanic, Nainggolan e Strootman, tre per cui Sabatini ha fatto grossi investimenti. Il suo lavoro alla Roma tanto anche in attacco: Dzeko prima punta, assistito da Salah. E poi c’è Pastore, attualmente nella Capitale ma scovato dal dirigente ai tempi del Palermo.