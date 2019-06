Il Bologna pensa a Gregoire Defrel per l’attacco. Sondaggio esplorativo di Walter Sabatini con l’agente e la Roma

Il Bologna vuole un rinforzo importante in attacco e l’arrivo di Sabatini potrebbe essere accompagnato dall’acquisto di Gregoire Defrel. Il dirigente dovrebbe firmare con i rossoblù e potrebbe presentarsi con un colpo importante.

La Sampdoria ha chiesto uno sconto alla Roma per non riscattare Greg e i giallorossi potrebbero non concederlo. Sabatini avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell’operazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.