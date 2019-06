Bologna, Sabatini punta Giampaolo per il dopo Mihajlovic

Sabatini potrebbe diventare il consulente del presidente Saputo e potrebbe consigliare l’ingaggio di Marco Giampaolo

Walter Sabatini e Marco Giampaolo ancora insieme? I due hanno lavorato alla Sampdoria e potrebbero tornare a farlo al Bologna. Sabatini, prossimo a diventare consulente del presidente, potrebbe consigliare l’attuale allenatore della Samp a Saputo.

Giampaolo potrebbe lasciare la Sampdoria. Mihajlovic è corteggiato dalla Roma e in questo momento sembra essere in pole per la panchina romanista. Il Bologna potrebbe tentare l’allenatore nato in Svizzera.