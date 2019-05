Il Bologna si è salvato. Gran parte del merito è da attribuire a Sinisa Mihajlovic, autore di un miracolo sportivo

E’ Sinisa Mihajlovic l’artefice della salvezza del Bologna. Il tecnico ha preso una squadra in piena difficoltà, sfiduciata, che faticava a segnare e in zona retrocessione e l’ha risollevata, aiutandola a ritrovare la fiducia in se stessa.

«Nessuno, o davvero in pochi, credevano a questa salvezza. Io ero tra quei pochi e per questo ho accettato l’incarico. Ho sempre pensato che la squadra avesse le qualità e le caratteristiche per salvarsi» ha detto Miha dopo il pari con la Lazio che è valso la salvezza grazie a un girone di ritorno incredibile.