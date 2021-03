Bologna Sampdoria, sfida tra ex compagni: Skov Olsen vs Damsgaard

Bologna-Sampdoria sarà anche il primo incrocio tra due ex compagni: Skov Olsen e Mikkel Damsgaard

Mikkel Damsgaard sembra destinato a tornare, finalmente, in campo. Smaltita l’influenza che lo ha tenuto ai box per le ultime due partite di campionato, il talento della Sampdoria si candida per una maglia da titolare. Dall’altro lato del campo con la maglia del Bologna, l’ex calciatore del Nordsjaelland, ritroverà un vecchio amico: Skov Olsen.

Sarà il primo confronto diretto tra i due giovani danesi, dato che il calciatore del Bologna non disputò la partita di andata al Ferraris.