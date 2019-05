Bologna, Santander o Destro: ne resterà soltanto uno

Il Bologna pensa all’attacco del futuro. Il club rossoblù potrebbe cedere uno tra Santander e Destro: le ultimissime

Il Bologna starebbe pensando alla cessione di uno fra El Ropero Santander e Mattia Destro. Troppi galli in un pollaio non fanno mai bene e secondo Il Resto del Carlino in estate arriverà la cessione di uno dei due centravanti.

Il club rossoblù infatti difficilmente punterà nuovamente su entrambi i suoi ‘numeri 9’. Tutto dipenderà da Falcinelli (in uscita) e dal futuro di Rodrigo Palacio che, salvo sorprese, dovrebbe rimanere in rossoblù.