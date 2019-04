Bologna, Saputo e il labiale in tribuna: «Ma che c****stanno facendo?»

Bologna, dopo la scioccante sconfitta di ieri con l’Atalanta, maturata nei primi 15 minuti, spunta un labiale del presidente

La sconfitta del Bologna ieri sera è stata eclatante, non tanto per quanto riguarda il risultato, ma per come è maturato. Infatti, la squadra di Mihajlovic, ha subito 4 gol nel giro di 15 minuti, cadendo sotto i colpi di un Ilicic strabiliante.

Le telecamere di Sky hanno pescato un curioso retroscena. Dopo l’ennesimo gol subito, hanno inquadrato Joey Saputo, presidente del Bologna, che sembra abbia esclamato: «Ma che c****stanno facendo?», all’indirizzo dei suoi calciatori che hanno compromesso la gara nel primo quarto d’ora.