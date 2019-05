Bologna, Saputo: «Troppe paure. Mai più un anno così»

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha parlato della difficile stagione dei felsinei che han raggiunto la salvezza contro la Lazio

Joey Saputo è stato accolto da un bagno di folla in centro a Bologna. Il presidente dei felsinei ha risposto alle domande arrivategli dai tifosi rossoblù.

Come riportato da Gazzetta.it, il numero uno del Bologna ha esclamato le seguenti parole: «Di sicuro un anno così, di grandi paure, non lo voglio più vedere». Il patron canadese incontrerà nella giornata di domani Sinisa Mihajlovic per decidere il futuro del tecnico e per pianificare la prossima stagione.