Conferenza stampa Mihjalovic: «La crescita dei giovani mi rende orgoglioso. Futuro? Vedremo»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

VENEZIA – «Sconfitta che mi ha fatto rimanere male e l’ho detto anche ai ragazzi. Non voglio entrare nel merito delle decisioni arbitrali, perché avremmo potuto gestire meglio certe situazioni e staremmo parlando ora di un altro risultato. Siamo ancora in corsa per il decimo posto e queste ultime due partite sono importanti».

MEDEL – «Si è meritato la conferma sul campo. E’ un leader e aveva bisogno di giocare. Mi posso fidare di lui come di altri per mettere in campo ciò che chiedo»

SASSUOLO – «Ottima squadra e Dionisi ha fatto un grandissimo lavoro, creando un gruppo solido e coeso. Hanno diversi giocatori forti soprattutto dal centrocampo in su. Abbiamo l’occasione di avvicinarci a loro battendoli»

GIOVANI – «Il merito non è soltanto mio della loro crescita ma anche di Bigon che li ha scelti e alla società per aver scelto questo percorso. Se diverse squadre li cercano vuol dire che il lavoro su di loro è stato fatto bene e questo mi rende orgoglioso».

FUTURO – «Sto imparando a valutare le cose giorno per giorno e quindi al momento il pensiero è alla partita con il Sassuolo. Cerco di finire la stagione bene e poi vediamo».