Palacio, la seconda giovinezza al Bologna: uomo-assist di Mihajlovic

L’argentino Rodrigo Palacio vive una seconda giovinezza nel Bologna: è l’uomo-assist del tecnico Sinisa Mihajlovic

Rodrigo Sebastiàn Palacio ha 37 anni, eppure nella decisiva sfida di ieri sera contro la Lazio è sembrato avere quindici anni di meno. Com’è possibile? La risposta, in serbo, è: Sinisa Mihajlovic. Dall’arrivo del nuovo allenatore, datato 28 gennaio è sempre partito da titolare.

In 13 partite è stato sostituito solamente in quattro occasioni e solamente oltre il 70esimo minuto. Per l’argentino la veneranda età non sembra essere un problema. E ieri sera, ha collezionato due assist decisivi nel pareggio contro i biancocelesti. I numeri evidenziano Palacio come uomo-assist: in questa stagione solamente 3 centri ma ben 6 servizi ai compagni (4 con Mihajlovic in panchina). E ora, si parla anche di futuro…