Bologna, si allontana Kouame: non bastano 14 milioni

Il Bologna vuole Christian Kouame ma l’offerta presentata al Genoa non soddisfa Preziosi che vuole almeno 20 milioni

Il Bologna vuole Christian Kouame. I felsinei hanno presentato un’offerta da 14 milioni al Genoa per Kouamé, ma il Grifone ha rifiutato chiedendone almeno 20.

Come riporta il Corriere dello Sport, le parti sono distanti ma a lavoro per trovare un’intesa, anche se l’ostacolo più grande da superare per i rossoblu potrebbe arrivare dal Sassuolo che ha messo l’attaccante in cima alla lista dei possibili sostituti di Boateng.