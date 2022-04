Bologna, Skorupski sulla malattia di Mihajlovic: «È una cosa brutta per la squadra. Abbiamo parlato con lui su Skype»

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato dell’impatto del ritorno della malattia di mister Mihajlovic. Ecco le sue parole a DAZN prima della partita con il Milan.

LE PAROLE – «Personalmente l’ho già passata con il primo annuncio, ma è sempre una cosa brutta per me e per la squadra. Per fortuna il mister ci sta seguendo dall’ospedale. Speriamo finisca tutto presto. Abbiamo parlato con lui su Skype e ci ha dato una grande carica».