Bologna Spal: Missiroli e la pressione di Semplici

Pur capitolando alla fine, per larghe fasi della gara la Spal ha impedito al Bologna di sviluppare in modo pulito. Missiroli ha lavorato bene in non possesso

La Spal ha concesso molto contro il Bologna. Tuttavia, per risalire il campo i felsinei nel primo tempo si affidavano molto ai lanci lunghi, visto che la pressione avversaria funzionava bene. La Spal copriva bene il centro del campo e impediva ai padroni di casa di palleggiare palla a terra.

Un esempio nella slide sopra: Missiroli e Valoti andavano rispettivamente su Medel e Poli, mentre Kurtic era pronto ad alalrgarsi su Tomiyasu (quando la palla andava su Dijks, D’Alessandro si spingeva in avanti). Missiroli è stato il miglior recuperatore di palla della Spal, con 3 tackle e 4 intercetti. Non è però bastato per ottenere punti.