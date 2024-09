Bologna, ECCO CASTRO! Prestazione da applausi per la PRIMA VITTORIA dei rossoblù: le PAGELLE

Le pagelle di Santiago Castro, attaccante del Bologna, dopo la prima vittoria dei rossoblù contro il Monza

Italiano aveva chiesto una scossa al Bologna contro il Monza e i rossoblù lo hanno accontentato con la prima vittoria stagionale. Tra tutti spicca la prestazione di Castro: l’attaccante, che ieri ha spento 20 candeline, si è regalato una prestazione da applausi condita da un gran gol. Di seguito le sue pagelle, tutte ampiamente positive, sui giornali sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Fa da perno nell’azione dello 0-1. E dipinge un “golasso” che schiaccia incubi e apre a nuove verità. Santiago: gara da cinema».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «E’ da tutte le parti ed è il solito guerriero al fronte, fa salire la squadra, sbaglia il gol del 2-0 tirando addosso a Turati un pallone da far finire in fondo alla rete. Segna un autentico eurogol da fuori, e anche a lui diamo mezzo voto in più per quella che è l’importanza di questa vittoria».

TUTTOSPORT 7.5 – «Festeggia il ventesimo compleanno con un gol eccezionale ad impreziosire una prestazione convinta in cui spicca per numero e varietà di conclusioni in porta. Sempre più padrone del reparto».