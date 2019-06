Bolt consiglia lo United: «Non dovete vendere Pogba!» – VIDEO

Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juve. Ha detto la sua opinione sull’affare anche Usain Bolt, grande tifoso dello United

La Juve lavora sotto traccia per Paul Pogba. È lui il grande sogno di mercato dei bianconeri, che faranno un tentativo con il Manchester United. Ha provato a intromettersi nell’affare tra i due club, Usain Bolt che è un grande tifoso dei Red Devils. Ecco la sua opinione sul possibile trasferimento di Pogba a Torino.

«Pogba? Meglio tenerlo, senza dubbio. Io credo si debba costruire la squadra attorno a lui. Per me è uno dei migliori in questo momento e sono un suo grande fan. Si è visto su quali livelli può esprimersi, quando giocava alla Juve era pazzesco, così come nella Francia. Deve solo giocare nella giusta posizione»