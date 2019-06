Bonansea spegne le critiche: «Stiamo meglio in campo che in cucina»

Barbara Bonansea spegne le critiche e risponde una volta per tutte a chi pensa che le donne non possano giocare a calcio. Le sue parole

Lo hanno dimostrato sul campo e adesso lo ribadiscono sui social: le Ragazze Mondiali sono meglio in campo che in cucina. Con questa frase Barbara Bonansea spegne, una volta per tutte, le critiche contro le donne che giocano a calcio.

«Sempre più forti, Noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina. Siamo tra le migliori 8 al mondo e non molliamo niente!» ha scritto l’azzurra.