Bonansea: «Siamo serene, non siamo favorite ma vogliamo vincere»

Barbara Bonansea ha parlato a pochi giorni dall’esordio al Mondiale: le parole della giocatrice azzurra

Mancano due giorni all’esordio nel Mondiale femminile dell’Italia. In conferenza stampa, Barbara Bonansea ha parlato così.

«Siamo tranquille e serene. Siamo brave a pensare che sia una partita come le altre. La tensione sarà alta, è il primo Mondiale per tutte, ma spero che sia tensione positiva che si trasformi in qualcosa di bello e non in qualcosa che ci farà faticare. Voglio vincere, poi quel che succede succede. Nulla è scritto: qualcuno dovrà vincere, ma non è detto che siano Francia o Stati Uniti. Le probabilità che vinciamo sono basse, ma ci sono. Speriamo di prendercele tutte» ha dichiarato la giocatrice della Juventus Women.