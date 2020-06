Bonansea, Rosucci e Girelli esultano: «Scudetto meritatissimo»

La Juventus Women ha vinto il suo terzo Scudetto: tutta la gioia di Cristiana Girelli, Martina Rosucci e Barbara Bonansea

La Juventus Women ha vinto il suo terzo scudetto consecutivo e Cristiana Girelli, Martina Rosucci e Barbara Bonansea festeggiano in collegamento con Sky Sport dalle loro vacanze. Ecco le parole delle bianconere.

GIRELLI – «Un distacco che abbiamo conquistato sul campo, siamo felicissime di avere questa gioia. Dispiace di non essere con tutte le compagne, ma troveremo il modo di festeggiare. Professionismo? Sicuramente è bello ricordare che un anno fa eravamo in Francia, un traguardo importantissimo per il movimento. Il nostro obiettivo era fare bene ma soprattutto qualcosa per il movimento. La notizia di oggi ci da un motivo per sorridere, un traguardo importante, speriamo di poter giocare più anni possibili per godere di questo traguardo».

ROSUCCI – «Lo abbiamo meritato in ogni partita, abbiamo diversi record, siamo imbattute. Ha un sapore strano, avremmo preferito finirlo sul campo magari festeggiando nell’ultima gara con tutta la squadra».

BONANSEA – «Il presidente Agnelli ci supporta sempre e lo ha fatto in questi tre anni di successi. Siamo contenti ovviamenti per la vittoria, meritata sul campo».