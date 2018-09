Bonaventura-Higuain: la strana coppia di bomber del Milan e di Gattuso

Il Milan può contare sulla coppia gol Bonaventura-Higuain. Jack è il bomber di Gattuso: che numeri con Rino!

Suso fatica a decollare con Rino Gattuso in panchina mentre Jack Bonaventura è quello che maggiormente ha beneficiato dell’arrivo del tecnico in rossonero. L’ex centrocampista Atalanta, jolly del Milan, ha realizzato 10 gol da quando Gattuso siede sulla panchina milanista. Numeri importanti per un centrocampista. Jack è risorto con Rino: 8 gol nel 2017-18, mai così tanti in A, tutti e 8 segnati da quando Gattuso è alla guida del Milan. Quest’anno sono già 2 le marcature del tuttocampista: in totale fanno 10 gol, nessuno ha segnato di più. Dieci gol in 28 presenze, tutte da titolare. Meglio di Cutrone (9 gol), Calhanoglu (5) e Kessie (4). Il Milan dunque può puntare sulla ‘strana’ coppia del gol Bonaventura-Higuain.

Il Pipita è il punto di riferimento centrale del Milan. Con l’Atalanta i gol sono stati messi a segno proprio dal Pipita e da Bonaventura. Il rossonero che tira di più è proprio Higuain, alle sue spalle c’è il centrocampista. «Jack si è messo a disposizione di Higuain, stanno imparando a conoscersi e i risultati si toccano con mano» ha ammesso Gattuso. Suso fatica a segnare e così Rino Gattuso ha trovato una valida alternativa allo spagnolo in zona gol.