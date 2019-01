Bonucci a lavoro un giorno prima dei compagni: «Ho sbagliato giorno?» – FOTO

Leonardo Bonucci è tornato alla Continassa con un giorno d’anticipo. Il difensore ha postato un foto scherzosa sui social

La Juventus tornerà ad allenarsi nella giornata di domani ma qualcuno è già tornato alla Continassa. Cristiano Ronaldo ha lasciato Dubai, sede delle sue vacanze e si sta allenando a Torino, a casa, insieme alla sua Georgina, mentre Leonardo Bonucci ha preferito rinunciare all’ultimo giorno di vacanze per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali della sua Juventus. Domani è il giorno del ritorno all’attività della Juventus dopo 10 giorni di stop concessi da Allegri ai suoi ragazzi ma il difensore, tornato quest’anno in bianconero, ha deciso di tornare alla Continassa con 24 ore d’anticipo.

Leonardo Bonucci ha documentato il suo ritorno nel centro sportivo nelle stories di Instagram. «Ho sbagliato giorno?» ha chiesto scherzosamente il difensore ai suoi followers, riprendendo lo spogliatoio interamente vuoto. Di ritorno dal viaggio a Courmayeur con la famiglia, LB19 ha scelto di tornare a lavorare anzitempo: il 2019 sarà un anno importantissimo per lui e per la Juventus e il difensore, da sempre dipinto come un grande lavoratore e come un grande professionista, non vuole lasciare nulla di intentato. Ritorno anticipato a lavoro per Bonucci: il suo 2019 è già iniziato! Pochi minuti più tardi è arrivato un altro compagno: Alex Sandro. Leo non è più solo!