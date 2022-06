Dopo la retrocessione arriva anche il triste epilogo per il Bordeaux che non si iscriverà in Ligue 2 ripartirà dalla terza serie

I motivi sono per i problemi finanziari in cui versa il club che ora dovrà ripartire dalla terza serie francese. Lo riporta Alfredo Pedullà.