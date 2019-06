Borja Valero-Fiorentina, l’agente blocca tutto: «Resta all’Inter al 100%»

L’agente di Borja Valero ha risposto alle domande relative al possibile trasferimento dello spagnolo dall’Inter alla Fiorentina

Intervistato ai microfoni di FcInterNews, l’agente di Borja Valero ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo esser uscito dalla sede dell’Inter insieme a Davide Lippi.

Ecco le parole del procuratore dello spagnolo sul possibile trasferimento del centrocampista alla Fiorentina: «E’ un giocatore dell’Inter, una società meravigliosa: sta benissimo qui. Non va via, è molto felice all’Inter. Lui in Spagna? No, ora resta al cento per cento all’Inter».