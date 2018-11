Borja Valero lucido: «Barça-Tottenham? Pensiamo a vincere contro il PSV»

L’Inter dovrà fare meglio del Tottenham nell’ultima partita del girone di Champions League per staccare il pass ottavi di finale: le parole di Borja Valero

Le parole di Borja Valero al termine di Tottenham-Inter ai microfoni di Sky Sport finita 1-0 per gli inglesi: «E’ una sconfitta pesante, abbiamo fatto una buona gara creando le nostre occasioni, ma alla fine è arrivato quel gol. Tottenham e Inter hanno giocato bene, la gara era aperta a qualsiasi risultato ma questo 1-0 finale non ci fa tornare a casa felici. Nell’ultimo turno dobbiamo pensare a vincere la nostra partita, senza i tre punti contro il Psv non andiamo da nessuna parte e solo poi possiamo vedere cosa accadrà negli altri campi».

Ai microfoni della Rai il centrocampista Borja Valero ha aggiunto: «Approccio sbagliato alla partita? Non abbiamo avuto paura, il Tottenham aveva bisogno di una vittoria a tutti i costi. Li abbiamo tenuti con il pareggio fino alla fine del primo tempo, nella ripresa potevamo fare gol e invece è arrivato il loro gol molto pesante. Che partita mi aspetto dal Barcellona contro il Tottenham? E’ già qualificata ma i professionisti vogliono vincere tutte le partite, è più importante la nostra perché dobbiamo vincere per forza contro il Psv e aspettare poi il risultato del Camp Nou. Ci giocheremo la qualificazione fino all’ultimo, quando c’era stato il sorteggio nessuno ci dava favoriti per la qualificazione, dobbiamo essere fieri di noi stessi per quanto fatto fin qui».