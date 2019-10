Borussia Dortmund, due big fuori contro l’Inter: ecco di chi si tratta

Borussia Dortmund, due big fuori per il match di Champions League contro l’Inter: ecco chi sono gli assenti illustri

Il Borussia Dortmund arriva alla partita contro l’Inter in Champions League non nelle condizioni migliori: infatti, nell’elenco diramato da Favre, non figurano due big.

Si tratta di Marco Reus e Paco Alcacer. Come riportato da Sky Sport, il fantasista tedesco è stato fermato da un attacco influenzale e quindi non sarà della partita, come l’attaccante spagnolo. Occasione da cogliere per la squadra di Conte.