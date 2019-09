Borussia Dortmund: l’incredibile inizio di stagione di Paco Alcacer

Dopo aver fallito a Barcellona, la carriera di Paco Alcacer si è prepotentemente rilanciata nel Borussia Dortmund di Favre. L’attaccante spagnolo si è imposto a suon di gol, ed ha iniziato alla grande anche questa annata.

Paco Alcácer has now scored in every game he has played for club and country this season:

⚽️ vs. Bayern

⚽️ vs. Uerdingen

⚽️⚽️ vs. Augsburg

⚽️ vs. Köln

⚽️ vs. Union Berlin

⚽️ vs. Romania

⚽️⚽️ vs. Faroe Islands

He's already scored in four competitions and it's only September. 😳 pic.twitter.com/UDXwbMivym

— Squawka Football (@Squawka) September 8, 2019