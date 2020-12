Borussia Dortmund, prima partita da titolare per Moukoko

Prima partita da titolare per Youssoufa Moukoko che questa sera in Werder Brema-Borussia Dortmund scenderà in campo dal primo minuto a 16 anni e 25 mesi

Moukoko è già diventato il giocatore più giovane di sempre a debuttare in Bundesliga e in Zenit-Borussia Dortmund dello scorso 8 dicembre è diventato anche il calciatore più giovane di sempre a giocare una partita di Champions League.