Borussia Dortmund, spese pazze. Già ufficializzati Brandt e Hazard

Il Borussia Dortmund ha già ufficializzato l’acquisto di Julian Brandt e Thorgan Hazard, due dei migliori profili visti in Bundes quest’anno

A Dortmund, il titolo sfuggito per un soffio questa stagione, forse non è andato proprio giù. A tal punto che la società ha immediatamente deciso di intervenire nel mercato. A neanche una settimana dalla conclusione della Bundesliga, il Borussia ha già ufficializzato l’acquisto di Julian Brandt dal Bayern Leverkusen e di Thorgan Hazard (fratello di Eden) dal Moenchengladbach.

I due sono quanto di meglio visto nel campionato appena trascorso, ed entrambi nel giro della Nazionale maggiore. Brandt è già stato in grado di mettersi in mostra nel Mondiale dell’anno scorso, quando venne a sorpresa convocato al posto di Sané. Esperienza non fortunata per i risultati della Germania ma che l’ha arricchito d’esperienza. Così come il belga, abituato ad indossare la maglia dei Diavoli già dal 2013. Il Borussia Dortmund ha adesso il futuro in casa.