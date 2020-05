Borussia Dortmund, stagione già finita per Reus? Le ultime

Dalla Germania: nuovo infortunio per Marco Reus, la stagione per l’attaccante del borussia Dortmund è a serio rischio

Non finiscono i guai per Marco Reus: dopo gli infortuni che lo hanno tenuto fuori per più di 100 giorni, nuovi problemi minacciano il ritorno in campo del capitano del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da BILD Sport, il capitano della compagine giallonera avrebbe riscontrato problemi al piede e all’adduttore. Reus salterà sicuramente il big match contro il Bayern Monaco (26 maggio), e potrebbe addirittura non terminare la stagione di Bundesliga.