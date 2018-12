Niente Modric? L’Inter punta già all’erede: è il greco Bouzoukis

Inter sulle tracce del ventenne talento greco Ioannis Bouzoukis, centrocampista del Panathinaikos paragonato da molti per caratteristiche tecniche addirrittura a Luka Modric

Il suo nome potrebbe risultare ai più sconosciuto al momento e non è un problema, del resto i settori di scouting esistono per una ragione. Ioannis Bouzoukis è un centrocampista classe 1998 attualmente in forza al Panathinaikos. Appena ventenne, il giocatore greco si è già messo in mostra in questa stagione segnando due gol in campionato ma, soprattutto, regalando ai tifosi veri e propri lampi di talento che gli sono valsi un paragone enorme, ma assolutamente scomodo, quello con il fresco Pallone d’Oro Luka Modric. Per caratteristiche tecniche ed intelligenza di gioco, effettivamente Bouzoukis ricorda molta il giocatore del Real Madrid: non è un caso che nelle ultime settimane per lui si siano fatti vivi numerosi club europei. Tra questi soprattutto l’Inter, già a caccia dello stesso Modric, ma senza molto successo come noto, questa estate.

Dopo l’avvicinamento estivo, è difficile che attualmente il giocatore croato si muova da Madrid, dove punta a chiudere la carriera. Molto più sensato allora per i nerazzurri evidentemente investire su di un giocatore dalle caratteristiche analoghe, molto meno costoso e, soprattutto, più giovane. Resta da capire quante e quali siano le possibilità che il Panathinaikos lasci partire uno dei suoi migliori giocatori a gennaio. Stando alle indiscrezioni di stampa per adesso un primissimo approccio nerazzurro ci sarebbe comunque stato, per il resto poi chissà: vedremo.