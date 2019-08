Brasile, i convocati della selezione olimpica: c’è Lyanco del Toro

È stata diramata la lista dei convocati della selezione olimpica del Brasile: tra i nomi c’è anche Lyanco del Toro

Nella giornata di oggi, oltre alle convocazioni per la Nazionale A, il Brasile ha diramato la lista anche di coloro che andranno a comporre la selezione olimpica. Tra i vari nomi spunta quello di Lyanco del Toro. Il difensore andrà a far parte della selezione che prenderà parte ad un doppio impegno in amichevole contro Cile e Colombia.

Portieri: Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (Roma) e Lucão (Vasco).

Difensori: Emerson (Betis), Guilherme Arana (Siviglia), Guga (Atlético-MG), Ibañez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Walce (São Paulo).

Centrocampisti: Allan (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa), Jean Lucas (Lione), Mauro Júnior (Heracles), Pedrinho (Corinthians) e Wendel (Sporting).

Attaccanti: Antony (San Paulo), Arthur Cabral (Palmeiras), Artur (Bahia), Bruno Tabata (Portimonense), Matheus Cunha (RB Lipsia) e Paulinho (Bayer Leverkusen).