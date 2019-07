Brasile, Gabriel Jesus è una furia: scaraventa quasi a terra il Var – VIDEO

L’attaccante del Manchester City, Gabriel Jesus, viene cacciato nel secondo tempo, uscendo polemizza e scoppia a piangere negli spogliatoi

Succede di tutto in Brasile-Perù di finale di Copa America. Nel secondo tempo, sul risultato di 2-1 per i cerdeoro, è stato espulso Gabriel Jesus autore dell’assist per la prima rete e del gol del raddoppio dopo il momentaneo pareggio di Guerrero.

Il giocatore del Manchester City è uscito arrabbiatissimo dal terreno di gioco facendo diversi segni polemici all’indirizzo dell’arbitro. Poi, in prossimità degli spogliatoi, avrebbe cercato di danneggiare la torretta VAR per poi scoppiare in lacrime nello spogliatoio.