Brasile Norvegia, altro infortunio per Neymar. Psg in ansia

Brasile Norvegia, durante la partita altro infortunio per Neymar. Problema muscolare per l’attaccante, il Psg in ansia

Sembra non esserci pace in questa prima parte di stagione per Neymar. A tutti i problemi già noti si è aggiunto un ulteriore inghippo durante Brasile-Norvegia. Nell’impegno con la propria nazionale, il brasiliano è rimasto in campo appena 12 minuti.

Ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare, e l’ha fatto toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra. Il Psg, quindi, attende in ansia un responso sull’infortunio del campione.