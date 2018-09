Il Brasile cambia: Neymar è il nuovo capitano

Il Brasile ha deciso di stoppare la rotazione dei capitani: Neymar sarà quello fisso della nazionale verdeoro

Il Brasile è da sempre sinonimo di divertimento, samba e individualità. Forse addirittura troppe in una Nazionale che ha vinto la Coppa del Mondo cinque volte. Il Brasile di Tite ha deluso nel Mondiale in Russia, in una competizione in cui i verdeoro partivano tra i favoriti, forti com’erano – e come sono – di campioni del calibro di Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Alisson ecc. Adesso, è tempo di ripartire. Aria nuova, innovazione. Cambiamento: a partire dalle basi e dalle fondamenta. Il ct Tite l’ha capito ed ha deciso di tornare sui suoi passi.

L’attuale ct verdeoro aveva stabilito che la fascia di capitano sarebbe passata di “braccio in braccio”, cambiando ogni partita. Capitano, dunque, erano tutti e nessuno: lo spogliatoio, in questo modo, era privo di un vero e proprio punto di riferimento. A qualche mese di distanza, allora, ecco il tanto atteso cambio di rotta, dopo le critiche piovute sulla federazione brasiliana per una scelta che, durante i mondiali, aveva diviso i tifosi della Seleçao. In conferenza stampa Tite ha annunciato: «Neymar è il capitano (fisso) di questa squadra». Numero 10 e fascia al braccio, tutte le responsabilità sulle sue spalle. L’attaccante del PSG, adesso, dovrà trascinare i suoi verso obiettivi importanti, farsi leader di un gruppo che vuole diventare grande, proprio come lui.