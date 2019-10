Brasile, pareggio e beffa: l’assurda proposta del Senegal – FOTO

Il Senegal ferma sull’1-1 il Brasile in amichevole e lancia una strana proposta alla CONMEBOL: «Serve un ospite per la Copa America?» – FOTO

Il Senegal ha compiuto un’autentica impresa fermando il Brasile sull’1-1 al termine dell’amichevole disputata al National Stadium di Singapore. La rete di Roberto Firmino non è bastata, decisiva per il pareggio il gol su rigore di Famara Diedhiou.

La sfida, però, è continuata su Twitter. A lanciare la provocazione via social è stato proprio il Senegal, ancora euforico per lo storico risultato ottenuto: «Ciao CONMEBOL! Crediamo di aver passato l’esame, se avete bisogno di un ospite per la Copa América… Un abbraccio amici!».