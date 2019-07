Brasile-Perù, Advincula e l’intenso pressing della Blanquirroja

Il Perù ha avuto un grande approccio contro il Brasile, ben espresso dall’altezza di Advincula. Grande Copa per la Blanquirroja

Il sogno del Perù in Copa America si è firmato in finale, col Brasile che ha prevalso per 3-1. I giocatori di Gareca hanno avuto un approccio tanto coraggioso quanto intenso, con tentativi di recuperare palla in avanti e terzini che accorciavano in continuazione.

Un esempio nella slide sopra. E’ rilevante la posizione molto avanzata dei due centrocampisti (Tapia e Yotun), così come quella dei terzini. In questo caso, Advincula segue il movimento a venire incontro di Everton ben oltre la metà campo del Brasile.