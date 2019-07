Brasile-Perù, il grande intervento difensivo di Firmino nel secondo gol

Roberto Firmino è stato fondamentale per il Brasile. Da una sua grande giocata difensiva è nato il gol di Jesus contro il Perù

Firmino è uno degli attaccanti più completi al mondo. Anche se non segna moltissimo, ha capacità associative di altissimo livello, oltre che una efficacia pazzesca in fase di non possesso.

Nel (cruciale) gol di Jesus in Brasile-Perù, Firmino ha meriti giganteschi. Pur avendo perso palla, non demorde e segue il break di Yotun. Con una precisa scivolata recupera palla e interrompe la ripartenza del Perù. Gli avversari sono colti di sorpresa, con Arthur che vicino all’attaccante del Liverpool ha quindi modo di andare verso la porta e servire Jesus.