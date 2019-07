Brasile-Perù, il grande smarcamento di Gabriel Jesus

Analisi tattica dello strepitoso movimento di Gabriel Jesus in occasione del primo gol del Brasile. Quella rete ha cambiato la gara

In occasione del primo gol del Brasile, il movimento di Gabriel Jesus è stato fondamentale. In quel momento della gara, i verdeoro stavano soffrendo l’intenso pressing del Perù, quindi la rete di Everton è decisiva per l’andamento del match.

Análisis │ 🎥 │ "Cuando vengo, es porque voy". Gabriel Jesus y el arte del engaño para atraer a su marca y picar al espacio, generado por su movimiento. Fútbol en estado puro. pic.twitter.com/SFsSOvAyXj — Fútbol y Pizarrón (@FutbolyPizarron) July 7, 2019

L’azione è apparentemente bloccata, con Dani Alves che ha su di sé Carrillo. Tuttavia, improvvisamente, l’ex Barcellona effettua un preciso lancio verticale per Gabriel Jesus. Oltre che ad attaccare la profondità, l’attaccante del Manchester City è fenomenale nel lasciare sul posto Trauco con un contro movimento di altissimo livello che gli procura un grande vantaggio nei confronti dell’avversario.