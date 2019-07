Alfredo Donnarumma, dopo i dissidi con Cellino, dovrebbe restare e rinnovare. Trattativa in corso: le ultimissime

Sta per tornare il sereno in casa Brescia. Cellino aveva dichiarato guerra all’agente di Donnarumma ma lo strappo sta per essere ricucito e, secondo BresciaOggi, il centravanti potrebbe restare e rinnovare.

Trattativa in corso per il rinnovo con adeguamento del contratto per il centravanti che ha contribuito in maniera importante alla promozione delle Rondinelle.