Brescia, Balotelli è ufficiale: domani la presentazione 

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia: domani la presentazione. La nota del club

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia. Il calciatore ha firmato un contratto pluriennale col club lombardo. Domani la presentazione ufficiale. Ecco il comunicato del club: «Mario Balotelli Barwuah è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calcio S.p.A. Il calciatore ha firmato con il Club biancoazzurro un contratto pluriennale».

«Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 Agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45».