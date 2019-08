Brescia, Balotelli: «Finalmente torno nella mia città»

Ecco le prime parole della nuova avventura al Brescia di Mario Balotelli, pronto a riconquistarsi l’Italia

«Finalmente torno nella mia città, Brescia: ci sono». Dopo i saluti e i ringraziamenti ai tifosi del Flamengo arriva anche il primo messaggio social di Mario Balotelli ai tifosi del Brescia di un Cellino che ha fatto di tutto per riportarlo a casa.

Una scelta di cuore, l’opportunità di rilanciarsi in patria anche per ritrovare la maglia azzurra, con l’Europeo alle porte. Mario ha voglia di rimettersi in gioco, Cellino ha deciso di far leva anche sulle sue motivazioni per guidare le Rondinelle alla salvezza.