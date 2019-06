Brescia, Castrovilli nuovo nome per rinforzare il centrocampo 

Il Brescia, neo promosso in Serie A, ha puntato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina per rinforzare il centrocampo

Come riportato da Sky Sport, il Brescia starebbe pensando di puntare su Gaetano Castrovilli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista ha giocato due stagioni alla Cremonese, in Serie B, ma è di proprietà della Fiorentina. Il classe 1997 potrebbe dunque non solo continuare la sua carriera in Lombardia, ma giocare da protagonista nella massima serie.