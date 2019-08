Brescia, conferenza Balotelli: «Zero paura. Ecco com’è nata la trattativa»

Conferenza stampa Balotelli, la presentazione ufficiale del nuovo giocatore del Brescia: le sue prime parole con i biancazzurri

Tutto pronto per il SuperMario day. Tra pochi minuti andrà in scena direttamente nella sala stampa della sede del club, il neo acquisto del Brescia, Mario Balotelli. L’attaccante si presenterà ufficialmente davanti ai giornalisti presenti.

Ecco le sue prime parole: «La trattativa è nata tramite il mio agente. Non è stato così difficile accettare il Brescia. Paura? Zero. Obiettivi? Far crescere questa squadra il più possibile. Avete più paura voi che noi del fallimento. Mancini? L’ho sentito per il mio compleanno per gli auguri. Il motivo di venire qui? Dal momento che mi han contattato non ho pensato ad altro».

«Esperienza all’estero? Sono più cresciuto lì che in Italia. Mia mamma? Quando gli ho detto del Brescia si è messa a piangere. Mio padre era di Brescia e sarebbe stato un sogno anche per lui vedermi giocare qui. Cosa attendo di più? La partita contro l’Atalanta sicuramente, il derby».