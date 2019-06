Brescia, Corini assicura: «Tonali non si muove, sarà un punto di forza per noi»

Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato del futuro di Sandro Tonali e del mercato delle Rondinelle

Intervistato da Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato del futuro di Sandro Tonali e del campionato che attende le Rondinelle. Di seguito le dichiarazioni più importanti

TONALI – «Per Tonali è stato un anno importante perché ha giocato di più dell’anno prima. Lo abbiamo utilizzato sempre tranne una volta che era squalificato ed è stato al centro della squadra che ha vinto il campionato. Ha dimostrato maturità e continuità, è andato in nazionale maggiore e spero di poterlo avere a disposizione perché deve completare la crescita ma penso che meriti queste attenzioni. Può fare bene in A”».

CELLINO – «Cellino è un presidente stimolante, non ci si annoia mai. Il percorso di crescita per me è importante, bisogna essere sempre se stessi e con lui c’è grande lealtà, che è alla base del successo dell’anno scorso. Abbiamo tanta voglia di affrontare la Serie A»