Brescia, Corini carico: «Non vediamo l’ora di affrontare la Fiorentina»

L’allenatore del Brescia, Eugenio Corini ha parlato sulle pagine del Corriere di Brescia della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

FIORENTINA – «In questa pausa abbiamo cercato di lavorare con la squadra e recuperare gli infortunati. Abbiamo fatto due amichevoli, ma conclusa solamente una e mezza ahimé. Abbiamo tempo per prepararci bene, giocheremo lunedì e non vediamo l’ora di farlo».

BALOTELLI – «Con la Bagnolese avevamo calcolato il minutaggio in base anche al carico di lavoro dei giorni prima, mentre con il Vojvodina, mi dispiace, ma non ho potuto utilizzarlo a causa della sospensione del match. Domenica mattina ci siamo allenati, non ci sono problematiche fisiche, siamo contenti»