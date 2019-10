Brescia, Corini: «Balotelli? Ha avuto un problema al ginocchio, è da valutare»

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato anche delle condizioni di Balotelli alla vigilia del match contro la Fiorentina

Brescia e Fiorentina si sfideranno nel monday night di domani. Il tecnico Eugenio Corini ha presentato il match alla vigilia.

«Balotelli? Ha avuto un problema al ginocchio, ha dovuto saltare una seduta a metà settimana e un giorno ha dovuto fare solo terapie. Devo valutare, metterò in campo la squadra più adeguata da un punto di vista tecnico e tattico contro una squadra che richiede molta generosità e sacrificio anche da parte degli attaccanti».

“Loro hanno recuperato un ottimo elemento come Chiesa dopo la sosta delle Nazionali. E’ importante far bene in casa. Veniamo nonostante tutto da tre sconfitte consecutive e vogliamo regalare una vittoria al pubblico, ce la metteremo tutta. Vediamo come la squadra reagirà dopo questa lunga sosta, sarà il campo a rispondere».