Brescia, Corini: «Punto importante. Balotelli? Scelta tecnica»

Il tecnico del Brescia Corini ha analizzato il pareggio ottenuto tra le mura del Rigamonti contro la Fiorentina

Eugenio Corini ha commentato in conferenza stampa il pareggio conquistato contro la Fiorentina tra le mura del Rigamonti: «Abbiamo ottenuto un punto importante con una squadra forte. Primo tempo di assoluto livello, secondo gestito in maniera diversa e con un pizzico di lucidità in meno».

«Dessena? Speriamo sia una forte contusione, non abbiamo un riscontro preciso. Balotelli è partito dalla panchina per scelta tecnica, ho preferito una punta più fisica», ha concluso il tecnico del Brescia.