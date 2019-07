Brescia-Darfo Boario 5-1: il tabellino finale dell’amichevole

Il Brescia di Corini vince per 5-1 contro il Darfo Boario, compagine militante in Serie D: il tabellino finale dell’amichevole

Nel pomeriggio odierno il Brescia si è imposto per 5-1 sul Darfo Boario. Si tratta della seconda amichevole estiva per la squadra allenata da Corini. Grazie alle reti di Torregrossa, Viviani e Sabelli, il Brescia vince su una compagine che qualche settimana fa è scesa in Eccellenza.

MARCATORI: 3’ Torregrossa, 9’ Viviani, 32’ Donnarumma, 39’ Pedersoli (DB), 44’ Sabelli, 46’ Torregrossa

BRESCIA 1° TEMPO: Joronen, Sabelli, Cistana, Mangraviti, Martella, Bisoli, Dessena, Viviani, Spalek, Donnnarumma, Torregrossa All. Corini

BRESCIA 2° TEMPO Alfonso, Semprini, Gastaldello, Mangraviti (72’ Papetti), Mateju, Bisoli, Viviani, Curcio, Tremolada, Morosini, Ibrahimi All. Corini

DARFO BOARIO 1° TEMPO Margini, Milesi, Vassali, Tosi, Coly, Tignonsini, Pedersoli, Ademi, Varas, Maggioni

DARFO BOARIO 12° TEMPO Campa, Moreschi, Felappi, Guarnieri, Bellesi, Cossetti, Mondini, Prandini, Bianchini, Ademi, Varas All. Bonetti

ARBITRO: Sig. Renato Coradi della sezione di Brescia